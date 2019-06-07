Никулинский суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения журналисту "Медузы" Голунову

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит в субботу вопрос об избрании меры пресечения корреспонденту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову, задержанному по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом ТАСС сообщил адвокат подозреваемого Дмитрий Джулай.

"Вопрос об избрании меры пресечения моему подзащитному будет рассматриваться в субботу", - сказал он.

Ранее в пресс-службе суда сообщили ТАСС, что в случае поступления ходатайства следствия об избрании меры пресечения Голунову оно будет рассматриваться судьей Максимовым.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следствие будет добиваться ареста журналиста, так как преступление, в котором он подозревается, относится к тяжким. По словам адвоката, обвинение его подзащитному пока не предъявлено. Его могут предъявить в субботу утром.

Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона. По месту его проживания также были обнаружены 5 г кокаина. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). В МВД по Москве уточнили, что Голунов был задержан сотрудниками столичной полиции в результате оперативной разработки наркогруппировки.

В защиту журналиста

Адвокат Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Журналист вину не признает.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Его коллеги провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить Голунова.

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в столичную прокуратуру и ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий полицейских при задержании, а также взять дело под свой контроль. Представители руководства столичного главка заявили члену СПЧ Еве Меркачевой, что служба собственной безопасности уже начала проверку.