{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело против журналиста Ивана Голунова

Никулинский суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения журналисту "Медузы" Голунову

Корреспондент интернет-издания был задержан на Цветном бульваре 6 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит в субботу вопрос об избрании меры пресечения корреспонденту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову, задержанному по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом ТАСС сообщил адвокат подозреваемого Дмитрий Джулай.

На эту тему

"Вопрос об избрании меры пресечения моему подзащитному будет рассматриваться в субботу", - сказал он.

Ранее в пресс-службе суда сообщили ТАСС, что в случае поступления ходатайства следствия об избрании меры пресечения Голунову оно будет рассматриваться судьей Максимовым.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следствие будет добиваться ареста журналиста, так как преступление, в котором он подозревается, относится к тяжким. По словам адвоката, обвинение его подзащитному пока не предъявлено. Его могут предъявить в субботу утром.

Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона. По месту его проживания также были обнаружены 5 г кокаина. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). В МВД по Москве уточнили, что Голунов был задержан сотрудниками столичной полиции в результате оперативной разработки наркогруппировки.

В защиту журналиста

Адвокат Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Журналист вину не признает.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Его коллеги провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить Голунова.

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в столичную прокуратуру и ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий полицейских при задержании, а также взять дело под свой контроль. Представители руководства столичного главка заявили члену СПЧ Еве Меркачевой, что служба собственной безопасности уже начала проверку.

Теги
РоссияДело против журналиста Ивана Голунова
Дело против журналиста Ивана Голунова
Полиция изъяла в квартире журналиста "Медузы" 5 граммов кокаина
В МВД также опровергли информацию о нарушениях при задержании и фальсификациях по делу Ивана Голунова
Читать полностью