Адвокат Голунова сообщил, что экспертиза найденных у журналиста веществ еще не проводилась

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Экспертиза веществ, обнаруженных у корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, на основании которой можно сделать вывод об их характере, еще не проводилась. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов журналиста Дмитрий Динзе.

"Полноценная экспертиза занимает несколько дней, и так быстро ее сделать нельзя. В данном случае делался лишь экспресс-анализ, который можно сделать за несколько часов. С его результатами сторону защиты знакомят лишь в суде", - сказал защитник. Он подчеркнул, что результаты экспресс-анализа не могут служить доказательством по делу. "Они могут лишь стать основанием для избрания меры пресечения. Заседание по этому вопросу состоится сегодня в 14:00 мск", - пояснил Динзе.

Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 граммов кокаина в квартире, которую снимает журналист. По месту его проживания были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики журналисту подбросили. Вину он не признает. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.