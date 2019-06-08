Агроном погиб от удара лопастью вертолета на Кубани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ проверяют обстоятельства инцидента на Кубани, где агроном погиб от удара лопастью винта вертолета при заправке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Накануне вечером поступило сообщение, что при дозаправке вертолета Ми-2, осуществлявшего опрыскивание полей, агроном получил повреждение лопастью вертолета, в результате чего скончался на месте. Проводится проверка", - сообщили в СК.

По данным СК, инцидент произошел между хутором Красный Октябрь Крымского района и станицей Мингрельская Абинского района.