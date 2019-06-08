Пять человек пострадали в ДТП под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП в Астраханской области. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня в 19:30 (18:30 мск) на автодороге Астрахань - Зеленга около села Началово водитель Renault Logan на участке с круговым движением не уступил дорогу ВАЗ-2107, произошло боковое столкновение. Пострадали пять человек: водитель Renault, а также пассажиры "семерки" - женщина и трое детей в возрасте одного года, трех и 12 лет", - сказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что дети были пристегнуты, поэтому получили незначительные травмы, в основном ушибы. "В момент ДТП рядом проезжала машина скорой помощи, медики остановились и быстро оказали первую помощь, позже пострадавшие были госпитализированы", - добавили в пресс-службе.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, в связи с ДТП проводится проверка.