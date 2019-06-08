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В Бостоне сошел с рельсов вагон метро

Госпитализированы 10 человек

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. В больницы Бостона (штат Массачусетс) после того, как вагон метро сошел с рельсов, были доставлены 10 человек. Об этом сообщила пожарная служба города.

По ее данным, авария произошла примерно в 10:55 по времени Восточного побережья США (17:55 мск) на перегоне между станциями Фенуэй и Кенмор. "Пожарной службе пришлось выносить на носилках многих людей из туннеля. 10 человек были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Бостона", - говорится в Twitter службы.

Служба скорой медпомощи города подтвердила эти данные. "Травмы варьируются, но не представляют угрозы для жизни", - сообщается в Twitter этого ведомства.

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