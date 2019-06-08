Дело журналиста "Медузы" Голунова передали для расследования в ГУ МВД по Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уголовное дело журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, передано для расследования из УВД Западного административного округа Москвы в ГУ МВД по Москве. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

"Уголовное дело в отношении И. Голунова, возбужденное УВД по ЗАО, в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве", - сказал он. Расследование уголовного дела находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.

В субботу Никулинский районный суд Москвы постановил освободить журналиста в зале суда и отправить его под домашний арест до 7 августа.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. В субботу журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Его защита считает, что наркотические вещества подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что журналиста могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс.

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека обратился в столичную прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий полицейских при задержании Голунова, а также взять его дело под свой контроль.