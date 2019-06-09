В работе турфирмы, чей микроавтобус попал в ДТП в Сочи, выявляли нарушения

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Контролирующие органы выявляли нарушения в работе компании, чей микроавтобус Mercedes Sprinter в воскресенье утром попал в ДТП с другим туристическим автобусом в Сочи. В частности, фирма не заключала трудовые договоры с реализаторами экскурсионных услуг, сообщили в воскресенье ТАСС в городском управлении курортов и рекреационных ресурсов.

ДТП произошло в Адлерском районе Сочи. По уточненным данным пресс-службы регионального Минздрава, госпитализировали 21 человека, в том числе трое детей.

"За компанией "Фишт" (ИП Кушнирова) числится несколько административных протоколов за самовольное размещение нестационарных торговых павильонов по реализации торговых услуг. Они размещали их без разрешения, без уведомления, без заключения договорных отношений с администрацией города Сочи. Также со стороны службы занятости были претензии к компании - они не заключали трудовые договоры с реализаторами экскурсионных услуг", - сказали в управлении.

Ранее в связи с ДТП следствие начало проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Свою проверку решил провести также Ространснадзор.