На автовокзале Уфы мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья

УФА, 9 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате стрельбы на автовокзале в центре Уфы. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МВД по Башкирии.

В полицию Уфы поступило сообщение, что около Южного автовокзала мужчина стрелял в машину Lada Priora. "Погиб водитель Lada 1994 года рождения, женщина (пассажир) 1995 года рождения получила ранения", - сказал собеседник агентства. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова, женщину госпитализировали, она находится в крайне тяжелом состоянии.

Следственно-оперативной группой задержан подозреваемый - житель Уфимского района 1994 года рождения, у него изъято охотничье ружье.

"Следственная группа работает на месте происшествия. Предварительно, причиной преступления стал бытовой конфликт. Все подробности уточняются. В ближайшее время ожидается возбуждение уголовного дела", - пояснили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

В новость внесены изменения (19:46 мск) - добавлена информация о пострадавшей