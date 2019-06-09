СК возбудил дело после стрельбы около автовокзала в центре Уфы

УФА, 9 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после стрельбы около Южного автовокзала в Уфе, в результате которой один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренным ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц")", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

Следствие установило, что 9 июня около Южного автовокзала 25-летний подозреваемый из-за денежного долга несколько раз выстрелил из карабина в потерпевшего и его подругу, находящихся в салоне автомобиля Lada Priora. Мужчина умер, женщина была экстренно госпитализирована, в настоящее время ей оказывается медицинская помощь. Подозреваемый попытался скрыться на автомобиле, но был задержан сотрудниками полиции.