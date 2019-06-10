Три человека погибли в ДТП с мотоциклом и легковушкой под Ялтой

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения мотоцикла Honda с пешеходом и легковым автомобилем Skoda утром в понедельник на автодороге Севастополь-Ялта в Крыму, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"В результате ДТП погибли пешеход, неустановленная женщина на вид 30-35 лет, а также водитель и пассажир мотоцикла. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла 10 июня около 7:42 мск на автодороге Ялта-Севастополь (50 км+20 м). Водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя в Ялту, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате наезда мотоцикл вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Skoda.