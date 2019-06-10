Под Калининградом горит цех завода лакокрасочной продукции

КАЛИНИНГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области, огонь охватил площадь более 300 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Возгорание произошло в одном из цехов предприятия по производству лакокрасочной продукции. Площадь пожара, по оперативной информации, превышает 300 кв. м. Спасателями эвакуированы 15 человек", - сказал представитель пресс-службы.

Сведений о пострадавших не поступало, отметил он. В тушении пожара участвуют 45 человек и 13 единиц техники.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, пожар произошел в Советске по адресу: улица Маяковского, 7б. "Существует угроза перехода огня на соседнее здание размерами 50 на 20 метров. Объявлен второй ранг пожара", - сказал собеседник агентства.