{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двое пострадавших в аварии с участием колонны МЧС по Тулой находятся в реанимации

Еще троим пострадавшим врачи назначили амбулаторное лечение

ТУЛА, 10 июня. /ТАСС/. Двое из пяти пострадавших в ДТП на трассе М-4 в Тульской области с участием фуры и следовавшей в Керчь колонны машин МЧС, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"В Новомосковскую городскую больницу после ДТП на трассе М-4 доставлены пятеро пострадавших. Два человека в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение. Троих пострадавших осмотрели врачи, медицинская помощь оказана в полном объеме, им назначено амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе.

В 09:35 мск на 201-м километре трассы М-4 "Дон" в машины министерства, совершившие техническую остановку, въехал большегруз. В результате ДТП пострадали пять сотрудников МЧС, они с травмами направлены в больницы. Два автомобиля сильно повреждены и продолжать движение не могут.

Сотрудники регионального управления МВД выясняют обстоятельства аварии, ее причина пока не установлена. По одной из версий, водитель большегруза мог уснуть за рулем.

Теги
РоссияТульская область
СК на Алтае возбудил дело после обнаружения ртути в колбасе
Наличие в продукте микрочастиц ядовитого вещества ранее подтвердила экспертиза
Читать полностью