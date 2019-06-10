Двое пострадавших в аварии с участием колонны МЧС по Тулой находятся в реанимации

ТУЛА, 10 июня. /ТАСС/. Двое из пяти пострадавших в ДТП на трассе М-4 в Тульской области с участием фуры и следовавшей в Керчь колонны машин МЧС, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"В Новомосковскую городскую больницу после ДТП на трассе М-4 доставлены пятеро пострадавших. Два человека в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение. Троих пострадавших осмотрели врачи, медицинская помощь оказана в полном объеме, им назначено амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе.

В 09:35 мск на 201-м километре трассы М-4 "Дон" в машины министерства, совершившие техническую остановку, въехал большегруз. В результате ДТП пострадали пять сотрудников МЧС, они с травмами направлены в больницы. Два автомобиля сильно повреждены и продолжать движение не могут.

Сотрудники регионального управления МВД выясняют обстоятельства аварии, ее причина пока не установлена. По одной из версий, водитель большегруза мог уснуть за рулем.