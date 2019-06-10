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Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Полиция задержала виновника аварии
Аскольд Запашный Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Аскольд Запашный
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный попал в ДТП, когда ехал на машине Lexus со своими детьми по Ленинскому проспекту. Об этом артист написал в своем аккаунте в Instagram.

"Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии", - написал Запашный. По его словам, сам инцидент произошел в ночь на понедельник.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт инцидента и подчеркнули, что виновник автоаварии был быстро задержан.

"10 июня 2019 года около 03.00 мск в районе дома номер 66 по Ленинскому проспекту произошло столкновение автомобилей Skoda и Lexus. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Водитель Skoda с места происшествия скрылся. Водитель автомашины Lexus сообщил о случившемся в полицию", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что инспекторы ДПС нашли Skoda  на Севастопольском проспекте.

"Водитель и пассажир Skoda  были доставлены в подразделение ГИБДД. Составлены административные материалы по ст. 12.27 ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием") и 12.14 ("Нарушение правил маневрирования")", - заключили в полиции.

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