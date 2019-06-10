Главред "Сноба" сообщила о погроме в офисе редакции

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Неизвестный устроил погром в редакции "Сноб", оценить общий ущерб пока невозможно. Об этом сообщила ТАСС в понедельник главный редактор издания Ксения Чудинова.

"Это был один человек, мотивы его неясны. Мы понимаем только то, что этот человек взял блок питания от компьютера, это видно на камерах и мне это передали коллеги, и им разгромил стеклянные перегородки и другие компьютеры", - сказала собеседница агентства.

По словам Чудиновой, размер ущерба пока невозможно оценить, поскольку в офисе все еще работают криминалисты. "Сейчас большая часть редакции уехала на телеканал "Дождь", потому что они нашли компьютеры для нас", - добавила она.

В свою очередь источник сообщил ТАСС, что полиция после получения информации о погроме в офисе издания "Сноб" начала проверку.

"Сегодня в полицию поступило сообщение, что неизвестный ворвался в офис "Сноба" в Москве на Берсеневской набережной. Он устроил там погром и скрылся. На месте происшествия работают сотрудники полиции и эксперты-криминалисты", - сказал собеседник агентства.