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Шесть человек пострадали в аварии с участием маршрутки в Подмосковье

Инцидент произошел на подъезде к аэропорту Быково

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате автоаварии с участием маршрутки, произошедшей на подъезде к аэропорту Быково в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в подмосковном главке МВД.

"На первом километре автодороги, ведущей к аэропорту Быково, водитель маршрутного транспортного средства "Газель" не справился с управлением и совершил наезд на бетонный столб. В результате ДТП шесть пассажиров маршрутки пострадали", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия выясняются.

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