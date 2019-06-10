Шесть человек пострадали в аварии с участием маршрутки в Подмосковье

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате автоаварии с участием маршрутки, произошедшей на подъезде к аэропорту Быково в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в подмосковном главке МВД.

"На первом километре автодороги, ведущей к аэропорту Быково, водитель маршрутного транспортного средства "Газель" не справился с управлением и совершил наезд на бетонный столб. В результате ДТП шесть пассажиров маршрутки пострадали", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия выясняются.