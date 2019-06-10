CNN: власти Нью-Йорка назвали имя пилота вертолета, потерпевшего крушение на Манхэттене

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка установили личность погибшего пилота, который управлял вертолетом, разбившегося в понедельник на Манхэттене. Как сообщил телеканал CNN , им оказался Тимоти Маккормак, лицензия на управление вертолетом которому была выдана в 2004 году.

Согласно распространенной информации, вертолет модели Agusta A109E, выпущенный в 2000 году, принадлежал итальянскому предпринимателю Даниэле Бодини, основателю компании American Continental Properties, занимающейся недвижимостью. В своем заявлении представители компании выразили соболезнования семье и родственникам погибшего пилота. По их данным, он сотрудничал с компанией последние пять лет.

Запрет на полеты

Маккормак поднял вертолет в небо около 13:32 (20:32 мск) со взлетно-посадочной площадки на восточном берегу Манхэттена, в районе 34-й улицы. Предположительно, пилот направлялся в аэропорт города Линден (штат Нью-Джерси), где базировалось разбившееся воздушное судно. Спустя 11 минут он совершил жесткую посадку на крышу 54-этажного здания на перекрестке Седьмой авеню и 51-й улицы в средней части Манхэттена, в непосредственной близости от башни Trump Tower, где во время поездок в Нью-Йорк останавливается президент США Дональд Трамп.

Как сообщило ранее Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, данный район закрыт для полетов авиации. Диаметр закрытой для полетов зоны составляет 6,4 км, она охватывает всю центральную часть Манхэттена. По информации телеканал News 1, из-за дождя и тумана в понедельник видимость в центральной части Манхэттена составляла около 1600 м, а нижний край облаков находился на высоте около 300 м. В таких погодных условиях, отметил телеканал, вертолетам, совершающим полеты над городом, было запрещено подниматься в воздух.

Точно не теракт

В результате крушения вертолет загорелся, один человек погиб. Данную информацию корреспонденту ТАСС подтвердили в пресс-службе полиции города, не уточнив, однако, идет ли речь о пилоте. CNN, как и большинство телеканалов, утверждает, что на борту машины находился лишь Маккормак. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подчеркнул, что жертв среди людей, находившихся в здании и на улице рядом с ним, нет.

"Этот инцидент мог привести к куда более тяжелым последствиям", - сказал он журналистам на месте происшествия. "В этот раз нет никаких свидетельств того, что это был террористический акт, на данный момент Нью-Йорку ничего не угрожает", - выразил уверенность градоначальник.

Пожарные среагировали быстро

По данным управления пожарной охраны Нью-Йорка, пожарным потребовалось лишь пять минут, чтобы прибыть на место происшествия. В течение получаса огонь на крыше 54-этажного небоскреба был потушен. На место выезжали 43 пожарных расчета, по данным городского управления пожарной охраны.

Президент США Дональд Трамп в Twitter отметил слаженную работу спецслужб. "Меня проинформировали о крушении вертолета в Нью-Йорке. Феноменальная работа наших замечательных [служб] первого реагирования, которые сейчас [трудятся] на месте. Спасибо за все, что выделаете 24 часа в сутки 365 дней в году", - написал американский лидер.

Прибывшие на место крушения вертолета сотрудники полиции города немедленно начали расследование происшествия. Начальник нью-йоркской полиции Джеймс О'Нейл на пресс-конференции отметил, что к нему подключилось Федеральное бюро расследований, а также эксперты Национального управления по безопасности на транспорте и ФАУ.

Последние случаи крушения вертолетов в Нью-Йорке

В мае этого года вертолет упал в реку Гудзон в Нью-Йорке, не дотянув до взлетно-посадочной площадки на одном из пирсов города. Тогда обошлось без жертв - пилота извлекли из воды, а три полицейских катера отбуксировали подтопленный вертолет к пирсу.

11 марта 2018 года в результате жесткой посадки вертолета на воду Ист-Ривер два человека погибли сразу, трое скончались позднее в больнице. Родственники одной из жертв крушения подали иск на частную компанию Liberty Helicopter, которой принадлежал затонувший вертолет, обвинив ее в несоблюдении правил техники безопасности. Причиной катастрофы могло стать случайное отключение клапана, регулировавшего подачу топлива.