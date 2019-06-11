Суд в Хабаровске осудил машиниста тепловоза за угон вагонов и кражу топлива

ТАСС, 11 июня. Суд в Хабаровске приговорил машиниста локомотива к трем годам шести месяцам лишения свободы условно за хищение 500 литров дизельного топлива из тепловоза, а также похищение железнодорожного состава. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Не имея полномочий на управление и перемещение железнодорожного подвижного состава, проник в кабину локомотива и перегнал его на другой путь, позже слил с его баков 400 литров нефтепродуктов. Через несколько дней он вернулся на место преступления и открыто похитил еще 100 литров дизельного топлива <…> суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

Преступление было совершено в марте 2018 года в депо поселка Новый Ургал. Машиниста признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 211 УК РФ ("Угон железнодорожного подвижного состава"), ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"), ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").