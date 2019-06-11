Житель села в Вилюйском районе Якутии открыл стрельбу

ТАСС, 11 июня. Житель села Кирово в Вилюйском районе Якутии утром во вторник открыл стрельбу и ранил четверых своих знакомых, двое из них скончались от полученных ранений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Республике Саха (Якутия).

"Утром 11 июня в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району поступило сообщение о том, что 54-летний житель села Кирово, предположительно, в ходе бытового конфликта из огнестрельного оружия ранил четверых своих знакомых. 45, 28, 27 и 26-летние пострадавшие были доставлены в фельдшерский пункт, где от полученных ранений двое потерпевших скончались", - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия на вертолете вылетела следственно-оперативная группа. Подозреваемый задержан, проводятся оперативно-следственные мероприятия.