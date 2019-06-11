В Эстонии экс-министру присвоили статус подозреваемого в деле о домашнем насилии

ТАЛЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Бывший министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Марти Куузик официально стал подозреваемым по делу о семейном насилии. Об этом во вторник сообщила прокуратура республики.

По ее информации, которую приводит газета Postimees, статус подозреваемого был присвоен Куузику на прошлой неделе по статье Пенитенциарного кодекса о применении физического насилия.

В понедельник эстонские СМИ сообщили, что Марти Куузик, который проработал в должности министра внешней торговли и информационных технологий Эстонии всего полтора дня, подал в суд на государство, требуя компенсации в размере шестимесячного заработка на этом посту или €31 458 евро в связи со своей отставкой. Исковое заявление датировано 30 мая.

Куузик ушел в отставку с поста министра внешней торговли 30 апреля - на следующий день после вступления в должность - на фоне обвинений в его адрес в домашнем насилии. Министр юстиции Райво Аэг рассказал, что полиция возбудила уголовное дело в связи с этими подозрениями. Как пишут в местных СМИ, политик якобы на протяжении нескольких лет морально и физически терроризировал бывшую жену.

Сам Куузик назвал эти сообщения развернутой против него информационной кампанией.