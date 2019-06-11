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Столкновение прогулочных катеров в Будапеште

Затонувший прогулочный катер подняли со дна Дуная

Спасатели обнаружили тела четырех погибших, среди них может быть капитан судна

ТАСС, 11 июня. Объединенная команда спасателей Венгрии и Южной Кореи во вторник подняла на поверхность затонувший на Дунае 29 мая прогулочный катер Hableany. Об этом сообщил Венгерский центр по борьбе с терроризмом.

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Операция по подъему катера началась в 6:30 (7:30 мск). На борту судна спасатели обнаружили тела четырех погибших, в том числе, предположительно, капитана катера.

Прогулочный катер затонул на Дунае 29 мая. Инцидент произошел у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. На борту судна находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа.

Только семи пассажирам удалось спастись, тела семи погибших удалось обнаружить сразу после происшествия.

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ВенгрияСтолкновение прогулочных катеров в Будапеште
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