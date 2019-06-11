В Сочи пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух девушек и скрылся

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники СК по Краснодарскому краю проведут доследственную проверку после того, как полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на пешеходном переходе двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, вечером 10 июня полицейский двигался на автомобиле Toyot Mark Х, принадлежащем его родственнику, по улице Курортный проспект по направлению к улице Воровского. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не снизил скорость и не уступил дорогу двум несовершеннолетним девушкам, переходящим проезжую часть по данному переходу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

После ДТП полицейский скрылся с места происшествия, однако вскоре его обнаружили. "Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, которое выявило у него наличие алкогольного опьянения", - отметили в пресс-службе.

Пострадавшие девушки сейчас находятся в больнице.