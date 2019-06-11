Суд в Симферополе арестовал четырех членов "Хизб ут-Тахрир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал четырех из восьми задержанных накануне подозреваемых в деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

"Суд арестовал четверых задержанных", - сообщили в судебной инстанции. Собеседник агентства добавил, что трое арестованы на полтора месяца, еще один - на два.

Источник в силовых структурах Крыма сообщил ТАСС, что следствие во вторник будет просить об аресте остальных четверых задержанных.

В понедельник сотрудники ФСБ задержали в Крыму восьмерых подозреваемых в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". По месту жительства в Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе у них были проведены обыски. Были обнаружены и изъяты экстремистская литература, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации. Обыски проводились в рамках уголовных дел, возбужденных по ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация и участие в деятельности террористической организации").