Полицейские задержали хулигана, устроившего погром в редакции журнала "Сноб" Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали хулигана, устроившего погром в редакции издания "Сноб".

Как сообщил ТАСС начальник пресс-службе ГУ МВД по Москве Юрий Титов, ночью неизвестный проник в помещение организации на Берсеневской набережной и похитил ноутбук, принадлежащий одному из сотрудников. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделов уголовного розыска УВД по ЦАО и ОМВД по району Якиманка задержан подозреваемый. Им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья", - сообщил Титов.

По его словам, материальный ущерб составил 90 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный ворвался в редакцию "Сноба", устроил там погром и скрылся. В понедельник главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова сообщила ТАСС, что в офисе были повреждены компьютеры, мебель, стеклянные перегородки. По ее словам, сумма ущерба оценивается в 2 млн рублей.