СМИ: турецкий суд изменил меру пресечения для обвиняемой по делу Карлова

ТАСС, 11 июня. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям во вторник заслушал показания обвиняемых по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Как сообщает телеканал Haberturk, одна из обвиняемых, Айше Сегют, переведена из тюрьмы под домашний арест.

Защита Сегют ходатайствовала освободить подзащитную, находящуюся под стражей уже 10 месяцев, в связи с тем, что некому присматривать за ее несовершеннолетними детьми. Она переведена под домашний арест, будет носить электронный браслет и не имеет права покидать пределы квартиры. Сегют считается причастной к произошедшему, поскольку ее супруг Шахин Сегют, по данным следствия, был "имамом" (наставником) убийцы Карлова.

Адвокаты просили суд изменить меру пресечения или освободить еще девятерых обвиняемых, но их оставили под стражей. Следующее слушание пройдет 16 июля.

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в Анкаре 8 января. Прокуратура в конце ноября 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу проходят 28 подозреваемых, среди которых главарь "террористической группировки фетхуллахистов" (FETO) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную против отношений Турции и России".

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.