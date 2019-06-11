Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием колонны МЧС под Тулой

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Управление МВД по Тульской области возбудило уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 в Тульской области с участием фуры и следовавшей в Керчь колонны машин МЧС. Об этом ТАСС во вторник сообщил начальник пресс-службы ведомства Андрей Ярцев.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сказал он.

В понедельник в 09:35 мск на 201-м км трассы М-4 "Дон" в машины министерства, совершившие техническую остановку, въехал большегруз. В результате ДТП пострадали пять сотрудников МЧС: двое из них находятся в тяжелом состоянии, троих пострадавших осмотрели врачи и отправили на амбулаторное решение. Два автомобиля были сильно повреждены и продолжить движение не смогли.

Сотрудники регионального управления МВД выясняют обстоятельства аварии, ее причина пока не установлена. По одной из версий, водитель большегруза мог уснуть за рулем.