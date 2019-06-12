В Москве проверяют более десяти объектов из-за угрозы взрывов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Более 10 объектов, в том числе сад "Эрмитаж", проверяют в Москве после сообщений об угрозах взрывов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В оперативные службы поступили сообщения об угрозах взрывов на более 10 объектах. В их числе сад "Эрмитаж" по адресу: Каретный Ряд, дом 3, и несколько станций метро", - сказал собеседник агентства.

В частности, проверяются станция МЦК "Локомотив", станции метро "Китай-Город", "Автозаводская", "Медведково", "Коломенская". Также поступили сообщения о "минировании" в нескольких жилых домах с магазинами на первых этажах зданий.

"Некоторые объекты уже проверены, взрывных устройств в зданиях не обнаружено. В остальных проверка продолжается", - сказал источник. Он не уточнил, проводилась ли эвакуация в связи с проверкой.