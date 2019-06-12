СМИ: в пригороде Каира в результате ДТП погибли 14 человек

КАИР, 12 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 14 египтян погибли и восемь пострадали в среду в результате крупной аварии под Каиром. Об этом сообщает новостной портал Sada El Balad.

По его данным, инцидент произошел в столичном пригороде Хелуан. Там на мосту столкнулись два пассажирских микроавтобуса и внедорожник. Что стало причиной аварии, пока не известно.

Египет занимает 16-е место среди арабских государств и 109-е в мире по показателю смертности на дорогах. По официальным данным, в 80% аварий со смертельным исходом причиной ДТП является человеческий фактор и только в 14% случаев - техническая неисправность транспортных средств.

За последние несколько лет власти Египта вложили миллионы египетских фунтов в развитие дорожной инфраструктуры и создание систем безопасности на дорогах, однако изменить ситуацию со статистикой ДТП пока не удается. Многие местные водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.