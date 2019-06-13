Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. ДТП с участием легковой машины и автобуса произошло в четверг на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Мосгортранса".

"Сегодня около 13:00 в районе дома 10 по улице Адмирала Корнилова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса 600-го маршрута. По предварительным данным, водитель машины пытался совершить поворот из второго ряда, не уступив дорогу городскому транспорту. В результате случившегося есть пострадавшие, их число уточняется. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, пострадавшую в результате аварии женщину эвакуируют санитарным вертолетом в больницу.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на улицу Адмирала Корнилова поселения Мосрентген, где произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. С места происшествия пострадавшую женщину эвакуируют в специализированное лечебное учреждение Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту пострадавшую сопровождает медицинская бригада.