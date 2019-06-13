На заводе "Красный выборжец" в Петербурге произошел пожар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. На заводе металлопроката "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге произошел пожар, его удалось локализовать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

"На территории завода "Красный выборжец" в двухэтажном неэксплуатируемом здании происходило горение в электрощитовых на площади 60 кв. м. Пожару был присвоен номер вызова 1бис. Пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

Сведения о пострадавших не поступали. Для тушения спасателям пришлось проложить несколько магистральных линий и провести пенную атаку.