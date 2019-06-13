{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На заводе "Красный выборжец" в Петербурге произошел пожар

Площадь возгорания составляет 60 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. На заводе металлопроката "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге произошел пожар, его удалось локализовать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

"На территории завода "Красный выборжец" в двухэтажном неэксплуатируемом здании происходило горение в электрощитовых на площади 60 кв. м. Пожару был присвоен номер вызова 1бис. Пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

Сведения о пострадавших не поступали. Для тушения спасателям пришлось проложить несколько магистральных линий и провести пенную атаку.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Дело в отношении Кокорина и Мамаева
Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу
По совокупности преступлений Кокорину было назначено наказание в виде одного года и шести месяцев, а Мамаеву - в виде одного года и пяти месяцев колонии общего режима
Читать полностью