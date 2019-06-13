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Электричка сбила двоих мужчин около железнодорожной станции Яуза

Оба мужчины погибли

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Два человека погибли под колесами электрички в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Недалеко от станции Яуза Ярославского направления Московской железной дороги смертельно травмированы после наезда электропоезда Пушкино - Москва двое мужчин", - сообщили в транспортной полиции.

В настоящее время на месте работают сотрудники транспортной полиции. "Выясняются личности погибших, а также все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.

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