МИД РФ поможет вернуться на родину 11 россиянам с загоревшегося танкера в Оманском заливе

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Москва предпринимает шаги для возвращения на родину 11 россиян, спасенных с загоревшего в Оманском заливе танкера. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства.

Здесь отметили, что граждане РФ находятся в безопасности, состояние их здоровья удовлетворительное. "Идет процесс оформления необходимых документов. Посольство России в Тегеране во взаимодействии с иранской стороной предпринимает необходимые шаги с целью проработки путей возвращения на родину российских граждан", - информировали в МИД.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства Reuters, торпедной атаке. Члены экипажей, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в порт Джаск.