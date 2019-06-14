Крыша здания горит на Пречистенке в центре Москвы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Крыша здания горит на улице Пречистенка в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 10:10 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пречистенка, д. 36, стр. 1, где произошло возгорание кровли реконструируемого здания", - сообщили в ведомстве.

По словам источника в экстренных службах, пожару присвоен 2-й, повышенный ранг сложности. "Подъезд пожарно-спасательной техники сильно затруднен из-за конструктивных особенностей здания", - сказал источник. В столичном управлении МЧС обратились к автовладельцам с просьбой по возможности объезжать Пречистенку, чтобы не создавать помех пожарно-спасательной технике.

Согласно данным из открытых источников, по адресу: Пречистенка, 36, располагается памятник архитектуры, жилой дом Наумовых-Волконских. С 1926 года в здании размещается библиотека имени Н. К. Крупской. С конца 1960-х годов в здании размещалась мастерская реставратора Саввы Ямщикова.