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Пожарные спасли из горящего приюта в Петербурге более 300 животных

В здании горит кровля на площади 50 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Приют для животных загорелся на Кожевенной линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге в пятницу днем. Как сообщили ТАСС в городском управлении МЧС, на месте ЧП пожарные спасли из здания 300 кошек и семь собак.

"Из здания спасли 300 кошек и семь собак, животные сейчас на улице, на месте руководство приюта. Тушение продолжается, горит кровля на площади 50 кв. м, локализации пока нет", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что, по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В МЧС не уточнили название приюта. По данным городских СМИ, на Кожевенной линии Васильевского острова расположен приют для кошек "Брошенный ангел".

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