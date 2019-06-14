Пожар на строительном рынке в Улан-Удэ локализован

ТАСС, 14 июня. Пожарные локализовали возгорание на строительном рынке в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар локализован на площади 1,8 тыс. кв. метров, вертолет Ми-8 произвел 15 сливов воды", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на территории строительного рынка на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошел пожар, которому присвоен четвертый, наивысший ранг сложности. К тушению привлечены пожарный поезд и вертолет. Всего в тушении задействовано 150 человек и 40 единиц техники. Пострадавших нет.