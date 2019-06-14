Замминистру сельского хозяйства Кубани предъявлено обвинение

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани предъявили обвинение в получении взятки с использованием служебного положения заместителю министра сельского хозяйства Кубани, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Первомайский районный суд Краснодара избрал в отношении заместителя министра сельского хозяйства региона Кима Тертицы, подозреваемого в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июля 2019 года. Сам Тертица, задержанный 20 мая, заявлял, что никакого отношения к совершенному преступлению не имеет, денег не брал. Его адвокаты поясняли, что пакет с денежными средствами в размере 4 млн рублей был обнаружен правоохранителями не в его личном кабинете, а в приемной.

"Заместителю министра сельского хозяйства Краснодарского края и его подчиненному в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве предъявлено обвинение. В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении замминистра сельского хозяйства Кубани и начальника одного из управлений министерства было возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, начальник управления получил от представительницы аграрного кооператива 4 млн рублей за оказание содействия в получении гранта, которые выдаются на конкурсной основе, он передал эти деньги заместителю министра сельского хозяйства, возглавлявшему конкурсную комиссию.