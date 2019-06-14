Посольство РФ в США выясняет обстоятельства убийства сноубордиста Кольцова

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Посольство России в США выясняет обстоятельства убийства в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) бронзового призера чемпионата России 2010 года в дисциплине "биг-эйр" сноубордиста Дмитрия Кольцова. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в Twitter консульский отдел российского диппредставительства.

"Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Кольцова", - отметили дипломаты.

Ранее об убийстве россиянина сообщила газета Los Angeles Times. По ее данным, обвинение предъявлено 30-летнему Ретту Маккензи Нельсону, который был ранее арестован.

Нападение, по информации издания, произошло 10 июня в первой половине дня, Нельсон выстрелил из машины в Кольцова. 31-летний спортсмен умер на месте. Отмечается, что Нельсон также стрелял в сопровождающего Кольцова человека, но тот остался в живых. Позднее Нельсон убил заместителя шерифа округа Джозефа Солана. Нельсона также обвиняют в грабеже автомобильной заправки и супермаркета. Ему грозит смертная казнь или пожизненный срок заключения без возможности досрочного освобождения.

Кольцов является серебряным призером Открытого чемпионата Швейцарии по сноуборду в дисциплине "хаф-пайп" (2012).