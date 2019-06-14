Один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области умер в больнице

ПЕНЗА, 14 июня. /ТАСС/. Один из госпитализированных после массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области умер в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Мужчина скончался. Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью. По данным УМВД, причиной стал бытовой конфликт.