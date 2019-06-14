В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга). Как сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области, в результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечается в распространенном ведомством сообщении, инцидент произошел около 20:10 мск. "Водитель - мужчина 1955 года рождения, управляя автомобилем Audi А6, при невыясненных обстоятельствах совершил въезд в здание магазина через витрину. В результате ДТП пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

В управлении ГИБДД добавили, что магазин расположен в Пушкине на улице Гусарской. По факту произошедшего проводится проверка, отметили в ГИБДД.

В социальных сетях очевидцы инцидента опубликовали фото с места ЧП, на которых видно, что машина снесла витрину магазина и протаранила кассовую стойку. Машина в результате получила многочисленные повреждения, кассовая стойка также испорчена.