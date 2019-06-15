Двое россиян получили ранения в ДТП в Анталье

АНКАРА, 15 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Два гражданина России получили ранения в результате аварии в курортной Анталье на юге Турции. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.

"Среди госпитализированных были два гражданина Российской Федерации 1991 и 1986 годов рождения. Им была оказана необходимая медицинская помощь, через какое-то время они были выписаны из больницы", - сообщил собеседник агентства.

Авария с участием туристического микроавтобуса и автомобиля произошла в субботу в 09:00 по местному времени (совпадает с мск) на трассе Кумлуджа - Анталья. Пострадавшие были доставлены в больницы в населенных пунктах Кумлуджа и Финике. Власти начали расследование случившегося.

В новость были внесены изменения (13:08 мск) - добавлены подробности.