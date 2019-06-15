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В Польше самолет Як-52 упал в реку во время авиашоу

Пилот самолета погиб
Самолет Як-52 Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив
Описание
Самолет Як-52
© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

ВАРШАВА, 15 июня. /ТАСС/. Спортивно-тренировочный самолет Як-52 разбился в субботу во время авиационного шоу в городе Плоцк, погиб пилот. Об этом сообщили местные спасатели.

По их данным, самолет упал в реку Висла во время выполнения фигуры "штопор".

"Упавшим самолетом управлял пилот из Германии", - информировал журналистов один из участников авиашоу Томаш Бушевский. "Он делал штопор, начинал выполнение акробатических трюков. Пилот не смог вывести Як-52 из этой фигуры и ударился об воду", - добавил он.

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