Суд продлил срок задержания младшего сына хоккеиста сборной РФ по делу об убийстве матери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Всеволожский городской суд Ленинградской области в субботу отложил вопрос о мере пресечения 15-летнему сыну бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова по делу об убийстве матери подростка, продлив ему срок задержания. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"Срок задержания продлен на 72 часа", - сказал собеседник агентства.

Супруга Максима Соколова была найдена мертвой в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области в четверг. На месте происшествия также был обнаружен 18-летний старший сын Соколова с телесными повреждениями, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, сообщение о преступлении поступило от младшего сына хоккеиста, который заявил, что у брата произошел конфликт с матерью. По его словам, старший брат с ножом набросился на женщину, а после нанес ранение и себе. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Максим Соколов - бывший вратарь, член олимпийской сборной России на играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005 год) призером чемпионатов мира в составе сборной России. Соколов также выступал за петербургский СКА. В настоящее время он завершил карьеру игрока и является старшим тренером молодежной хоккейной команды "СКА-1946".