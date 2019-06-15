Взрыв разрушил три гаража в центре Киева

ТАСС, 16 июня. Взрыв в субботу вечером разрушил три гаража в Шевченковском районе Киева, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на улице Тургеневская, 16", - уточняется в сообщении.

Обломками гаражей повредило газовую трубу. Дом частично отключен от газоснабжения.

Вещество, вызвавшее взрыв, пока не установлено. На месте происшествия работают спасатели.