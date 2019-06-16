СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Крыму обнаружили мертвым 18-летнего спортсмена из Мурманска, который пропал во время пробежки в поселке Рыбачье под Алуштой. Об этом сообщается в воскресенье на сайте МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о том, что спортсмен из Мурманска 2001 года рождения не вернулся в пансионат "Рыбачье", где размещаются спортсмены, после утренней пробежки, поступило в службу спасения в 16:30 мск в субботу. Поиски велись как в горно-лесной местности, так и в акватории Черного моря. В поисках были задействованы спасатели и водолазы "Крым-спас", кинологи "Россоюзспаса", сотрудники пожарной охраны, ГУ МЧС России по региону, полиция и волонтеры.

"К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведется расследование", - приводятся в сообщении пресс-службы слова главы республиканского МЧС Сергея Шахова.