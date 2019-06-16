Два человека погибли в результате ДТП у села Чемодановка

ПЕНЗА, 16 июня. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе М-5 "Урал" у села Чемодановка в Бессоновском районе Пензенской области, в результате два человека погибли. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УГИБДД по региону.

ДТП произошло на 649-м километре трассы. Столкнулись два автомобиля Volvo с полуприцепом и автомобиль Hyundai. "В результате происшествия водитель автомобиля Hyundai - мужчина 1990 года рождения - от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажир этого автомобиля - мужчина 1987 года рождения - впоследствии скончался в медицинском учреждении", - сообщает ведомство.

В связи с ДТП проводится проверка.