Власти Мурманской области окажут помощь семье погибшего в Крыму биатлониста

ТАСС, 16 июня. Правительство Мурманской области окажет необходимую, в том числе финансовую помощь семье погибшего в Крыму биатлониста. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В связи с трагедией глава региона поручил спорткомитету оперативно подключиться к ситуации, наладить связь с теми ответственными лицами, которые находятся в Крыму, а также связаться с родственниками и оказать им всю необходимую помощь", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение, что в Крыму нашли тело спортсмена из Мурманска, появилось в воскресенье. По данным МЧС, за день до этого молодой человек 2001 года рождения не вернулся в пансионат "Рыбачье" под Алуштой после утренней пробежки. В поисках были задействованы спасатели и водолазы "Крым-спас", кинологи "Россоюзспаса", сотрудники пожарной охраны, ГУ МЧС России по региону, полиция и волонтеры. Утром спортсмена обнаружили без признаков жизни. Источник в силовых структурах полуострова сообщил ТАСС, что погибший - член юношеской сборной России по биатлону Артемий Хасанкаев.

В правительстве Мурманской области создали специальную комиссию, члены которой уже связались с родителями погибшего спортсмена: к месту трагедии вылетел дядя молодого человека. "Опознание на месте производил тренер. Если родственники захотят полететь [в Крым], чтобы сопровождать тело, все это будет сделано за счет областного бюджета", - отметила собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что мурманчанину было 17 лет. Как биатлонист он занимался в Мурманской областной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта и входил юниорскую сборную России по биатлону. В Крыму молодой человек находился на сборах.