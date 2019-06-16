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Президент Аргентины пообещал провести расследование причин массового отключения света

По словам Маурисио Макри, подачу электроэнергии восстановили у 50% пользователей

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июня. /ТАСС/. Власти Аргентины проведут тщательное расследование причин массового сбоя в работе энергосистемы Аргентины. Об этом заявил в воскресенье президент страны Маурисио Макри.

"Это беспрецедентный случай, который будет тщательно расследован. В ближайшее время замминистра по энергетике Густаво Лопетеги предоставит больше информации", - написал Макри в Twitter.

По его словам, к настоящему моменту подача электроэнергии восстановлена у 50% пользователей. "В ближайшие часы она будет восстановлена у всех потребителей", - добавил он.

Как сообщил Макри, причиной массового отключения электроэнергии, в результате которого без света оказались жители Аргентины и Уругвая, стал "сбой в системе транспортировки" на северо-востоке республики.

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АргентинаМакри, Маурисио
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