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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Японии

Угрозы цунами нет

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник на северо-востоке основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ибараки на побережье Тихого океана, а очаг залегал на глубине около 80 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. О каких-либо внештатных ситуациях на расположенной недалеко от эпицентра землетрясения аварийной АЭС "Фукусима-1" также не сообщается. Подземные толчки ощутили жители соседних префектур Мияги, Тиба и Тотиги.

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