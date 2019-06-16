Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Японии

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник на северо-востоке основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ибараки на побережье Тихого океана, а очаг залегал на глубине около 80 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. О каких-либо внештатных ситуациях на расположенной недалеко от эпицентра землетрясения аварийной АЭС "Фукусима-1" также не сообщается. Подземные толчки ощутили жители соседних префектур Мияги, Тиба и Тотиги.