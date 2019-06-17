СМИ: в Парагвае в результате бунта погибли девять заключенных

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июня. /ТАСС/. По меньшей мере девять заключенных стали жертвами бунта в тюрьме в парагвайском департаменте Сан-Педро. Об этом сообщила в воскресенье газета ABC Color со ссылкой на Министерство юстиции.

По его данным, в результате происшествия также пострадали несколько человек.

Бунт начался после столкновения членов двух преступных группировок. Во время беспорядков в здании тюрьмы вспыхнул пожар.

К настоящему моменту ситуация в пенитенциарном учреждении взяла под контроль полиции.