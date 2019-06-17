Посетители парка в Кузбассе травмировались во время экстренной остановки колеса обозрения

КЕМЕРОВО, 17 июня. /ТАСС/. Несколько посетителей городского парка аттракционов в городе Белове в Кузбассе травмировались во время экстренной остановки колеса обозрения. В связи с инцидентом следователи управления СК РФ в Кузбассе проводят доследственную проверку, сообщили ТАСС в понедельник пресс-службе ведомства.

"[По данному факту] началась доследственная проверка, следователь устанавливает обстоятельства [происшествия]", - сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел в парке культуры и отдыха "Центральный" Белова 16 июня во время сильного дождя и ветра. Из-за непогоды аттракцион пришлось экстренно остановить и эвакуировать людей.

"Люди, выходящие из первых двух кабинок, поскользнулись, но серьезных травм не получили", - рассказали ТАСС о деталях происшествия в пресс-службе городской администрации, не уточнив, сколько человек находилось на аттракционе в момент происшествия.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия сообщают, что в результате сбоя колесо обозрения сначала резко остановилось, а затем вновь пришло в движение. Некоторые посетители пытались выпрыгнуть из кабинок и получили травмы.