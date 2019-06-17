На Ставрополье столкнулись шесть автомобилей

ТАСС, 17 июня. Дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей произошло в Ставропольском крае, пострадали шесть человек, сообщили журналистам в краевом ГУ МВД.

"17 июня 2019 около 08:00 мск на 250 км федеральной автодороги Кавказ (территория Кочубеевского района) произошло попутное столкновение шести транспортных средств, в том числе рейсового микроавтобуса Mercedes Моздок - Краснодар. В результате ДТП шесть человек с травмами доставлены в ЦГБ Невинномысска. На момент ДТП в шести автомобилях находились 32 человека", - говорится в сообщении.